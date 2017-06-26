Політика

14:37 26.06.2017

Україна готова виконувати Мінські угоди і розводити сили за цілодобової присутності ОБСЄ у точках розведення - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна готова повністю виконувати Мінські угоди і розводити сили від лінії розмежування на Донбасі за умови постійної присутності спостерігачів ОБСЄ у точках розведення.

"Україна готова неухильно виконувати всі пункти Мінських угод, і позиції із розведення сил ми також готові виконувати за умови, що буде забезпечено присутність ОБСЄ 24 години на добу і 7 днів на тиждень на точках розведення", - сказав він у понеділок у Парижі на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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