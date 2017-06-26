Кабмін вніс до ВР новий законопроект щодо змін до Бюджетного кодексу, необхідних для медреформи

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради новий законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і лікарських засобів.

Відповідний законопроект №6604 зареєстровано в парламенті 21 червня.

"Метою пропонованого проекту є приведення статей, що визначають розмежування видатків між бюджетами, у відповідність до нової моделі фінансування первинної медичної допомоги та системи громадського здоров'я", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 червня 2017 року проголосувала законопроект №6327 щодо медреформи. Водночас законопроект, необхідний для реалізації законопроекту (№6329), - про зміни - було відхилено.