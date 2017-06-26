Політика

19:00 26.06.2017

Порошенко обговорив із прем'єром Франції співпрацю у сфері відновлювальної енергетики та загрози "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Франції обговорив із прем'єр-міністром Французької Республіки Едуардом Філіппом розвиток торговельно-економічного співробітництва та проекти у сфері відновлювальної енергетики.

Як повідомляє в понеділок прес-служба президента України, співрозмовники домовилися активізувати діяльність Українсько-французької міжурядової комісії з питань економіки.

"Петро Порошенко та Едуард Філіпп обговорили перспективи виходу французьких компаній на український ринок для розвитку відновлювальної енергетики. Глава держави звернув увагу прем’єр-міністра Франції на загрози, що спричинить для енергетичної безпеки Європи реалізація проекту газопостачання «Північний потік-2»", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті російської агресії та стан справ із дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму.

Прем'єр-міністр Франції також відзначив глибину українських реформ, що сприяє покращенню інвестиційного клімату.

Президент України привітав Е.Філіппа з призначенням на посаду глави французького уряду й формуванням нової урядової команди і запросив прем'єра Франції відвідати Україну в зручний час.

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