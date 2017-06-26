Кабмін прийняв відставку заступника міністра юстиції Вишневського

Кабінет Міністрів України звільнив Андрій Вишневського з посади заступника міністра юстиції України.

Згідно з розпорядженням Кабміну №433 від 21 червня, А.Вишневський звільнений на підставі поданої ним заяви.

39-річний Вишневський обіймав посаду заступника міністра юстиції з квітня 2017 року.

До цього він був директором Координаційного центру, з липня 2012 року.

Як повідомлялося, 15 червня 2017 року А.Вишневський заявив про свою відставку.

"У зв'язку з кардинальною відмінністю визначальних ціннісних орієнтирів, різним баченням цілей і засобів державної правової політики, реформування органів юстиції, подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, а також втратою взаємної довіри з міністром юстиції України Павлом Петренком прошу звільнити мене з посади заступника міністра юстиції України", - написав А.Вишневський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також він заявив, що Міністерство юстиції на всіх рівнях проводить політику втручання в систему безоплатної правової допомоги, що ставить під загрозу її інституційну незалежність, а також суперечить міжнародним стандартам.

Мін'юст розцінив заяву заступника міністра про відставку як спробу дестабілізувати роботу системи безоплатної правової допомоги.