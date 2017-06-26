Кабмін прийняв відставку заступника міністра юстиції Вишневського
Кабінет Міністрів України звільнив Андрій Вишневського з посади заступника міністра юстиції України.
Згідно з розпорядженням Кабміну №433 від 21 червня, А.Вишневський звільнений на підставі поданої ним заяви.
39-річний Вишневський обіймав посаду заступника міністра юстиції з квітня 2017 року.
До цього він був директором Координаційного центру, з липня 2012 року.
Як повідомлялося, 15 червня 2017 року А.Вишневський заявив про свою відставку.
"У зв'язку з кардинальною відмінністю визначальних ціннісних орієнтирів, різним баченням цілей і засобів державної правової політики, реформування органів юстиції, подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, а також втратою взаємної довіри з міністром юстиції України Павлом Петренком прошу звільнити мене з посади заступника міністра юстиції України", - написав А.Вишневський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Також він заявив, що Міністерство юстиції на всіх рівнях проводить політику втручання в систему безоплатної правової допомоги, що ставить під загрозу її інституційну незалежність, а також суперечить міжнародним стандартам.
Мін'юст розцінив заяву заступника міністра про відставку як спробу дестабілізувати роботу системи безоплатної правової допомоги.