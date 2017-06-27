"Формула Макрона" передбачає через реалізацію конкретних практичних кроків добитися виконання Мінських домовленостей

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував лідерам країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) погодити конкретні практичні кроки на шляху до виконання Мінських угод, повідомив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"На сьогодні існує домовленість, щоб найближчим часом, бажано до саміту "Двадцятки" (G-20, 7-8 липня - ІФ), провести телефонну конференцію лідерів "нормандського формату" за участю керівників СММ ОБСЄ. При цьому планується, що розмова лідерів має бути предметною, докладно підготовленою і націленою на ефективне вирішення нагальних проблем у сфері безпеки на Донбасі", - сказав К.Єлісєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", підбиваючи підсумки переговорів президентів України та Франції в Парижі.

Він зазначив, що йдеться про підготовку відповідного набору пріоритетних питань, які можна було б представити на розгляд глав "Нормандської четвірки". Серед переліку цих питань - як добитися повного дотримання режиму припинення вогню, надати безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всіх тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), гарантувати безпеку міжнародних спостерігачів, розведення сторін і відведення важкої техніки, створити умови для виведення російських військ і озброєння з території окупованого Донбасу і, звісно, звільнити заручників.

Важливим елементом цих пропозицій має стати припинення так званої повзучої анексії Донбасу з боку Росії та створення умов для поступового відновлення Україною своєї територіальної цілісності, додав заступник голови АПУ.

"Тобто так звана формула Макрона передбачає спільну цілеспрямовану роботу, щоб шляхом маленьких, але конкретних кроків забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. При цьому є розуміння, що вирішення ключових питань т. з. пакета безпеки Мінських домовленостей є першочерговим", - пояснив К.Єлісєєв.

Загалом, за його словами, під час переговорів президент Франції підтвердив прихильність ідеї, як відновлення миру і безпеки на Донбасі, так і повного відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Водночас він визнав, що треба дати новий імпульс нормандському переговорному процесу, щоб вивести його зі стану застою. Також президент Макрон твердо має намір досягти конкретного результату", - наголосив заступник голови АПУ.