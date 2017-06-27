У ВР немає голосів під жоден із наявних законопроектів про вибори - спікер

Голова Верховної Ради Україна Андрій Парубій заявив, що питання зміни виборчої системи в Україні все ще перебуває на етапі дискусії, а в парламенті наразі немає голосів під жоден із семи наявних законопроектів про вибори.

"На сьогодні немає політичної волі на жоден із законопроектів, які є у Верховній Раді. Їх сім", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

Спікер нагадав, що в парламенті було створено робочу групу, яка працювала над внесеними законодавчими ініціативами щодо виборчої системи, зокрема підготувала порівняння всіх семи проектів законів. Після цього, за словами А.Парубія, напрацювання відправили фракціям парламенту для обговорення.

"На сьогодні це питання залишається в дискусії", - повідомив спікер.