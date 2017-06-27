У ВР очікують завершення спецперевірки кандидатів на посаду омбудсмена

У Верховній Раді України очікують завершення спеціальної перевірки кандидатів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, що стримує винесення питання щодо його призначення до сесійної зали, повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій.

"Попереднього разу, коли ми мали винести на розгляд (питання щодо призначення омбудсмена - ІФ), надійшло повідомлення, що не завершена перевірка спеціальної комісії. Зараз ми чекаємо на завершення цієї перевірки", - сказав А.Парубій на прес-конференції в Києві у вівторок.

Спікер додав, що без результатів спецперевірки не можна виносити на голосування це питання, оскільки порушення процедури призначення омбудсмена може призвести до судового позову та скасування підсумків голосування.

Як повідомлялося, термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської закінчився 27 квітня 2017 року. Комітет Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув і схвалив три кандидатури, подані народними депутатами на посаду уповноваженого парламенту з прав людини (омбудсмена).

Таким чином, у Верховній Раді має відбутися таємне голосування щодо трьох кандидатур - Людмили Денісової (народний депутат фракції "Народний фронт"), Сергія Алєксєєва (фракція "Блок Петра Порошенко"), Андрія Мамалиги (адвокат, правозахисник, громадський діяч).

Проте 5 червня спікер українського парламенту А.Парубій на засіданні погоджувальної ради повідомив, що ВР 6 червня не обиратиме уповноваженого з прав людину, оскільки Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) знадобилося більше часу для перевірки усіх кандидатів. "Ми мали розглянути питання про обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК звернулося з проханням дати більше часу для проведення перевірки усіх кандидатів", - сказав А.Парубій.

Цього ж дня заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив, що відомство своєчасно подало до Національного агентства з питань державної служби інформацію про результати спеціальної перевірки кандидатів на посаду омбудсмена і не просило додаткового часу для спецперевірки кандидатів на посаду омбудсмена.

Згідно із законом про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пропозиції щодо кандидатури на посаду уповноваженого вносять голова парламенту або не менше однієї четвертої народних депутатів від конституційного складу парламенту. Висування кандидатури для призначення на посаду омбудсмена здійснюють у 20-денний термін із наступного дня після закінчення терміну повноважень. Уповноваженого призначає на посаду і звільняє парламент таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Закон передбачає, що омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на день обрання досяг 40-річного віку, а також має досвід правозахисної діяльності.