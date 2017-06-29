Комітет сенату США схвалив проект військового бюджету, який передбачає допомогу Україні, обмеження щодо РФ

Комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає виділення близько $700 млрд на військові потреби, повідомляють американські ЗМІ.

Так, проект передбачає виділення $621,5 млрд на оборонні витрати плюс ще $75 млрд на військові операції за кордоном. Однак, за даними ЗМІ, $10 млрд з цих $75 млрд планується перенаправити на фінансування оборонних проектів всередині США.

За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні, зокрема летального зброї. У проекті бюджету зберігаються обмеження на пряму співпрацю з російськими військовими, які були введені США після приєднання Криму до РФ.

Газета зазначає, що комітет виступив за виділення $4,6 млрд на заходи щодо посилення обороноздатності на сході Європи. Зокрема, близько $100 млн пропонується використовувати на фінансування програми, в рамках якої Пентагон допомагає країнам Балтії посилити оборону і запобігати "російську агресію".

"У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі", - йдеться в документі.

Газета повідомляє, що в схваленому комітетом проекті пропонується розробити програму створення нових балістичних ракет наземного базування.

Також сенатори з комітету вважають за необхідне заборонити Пентагону використовувати продукцію компанії Kaspersky Lab на своїх комп'ютерах у зв'язку з висловленими Вашингтоном побоюваннями, що вона може бути пов'язана з російським керівництвом.

Комітет закликав Пентагон надати йому інформацію про діяльність РФ в рамках так званої "гібридної" війни.