Постпреди ЄС схвалили пропозицію про створення Європейського фонду сталого розвитку
Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) затвердив пропозицію про створення Європейського фонду сталого розвитку (EFSD).
"Завдяки досягнутій угоді ми зможемо створити новий фонд для підтримки екологічних проектів у країнах, що розвиваються", - йдеться в заяві Coreper.
EFSD стане основним інструментом реалізації Європейського плану зовнішніх інвестицій (EIP) для підтримки інвестиційних проектів в країнах Африки і в низці сусідніх з ЄС держав.
"Цей план спрямований, передусім, на створення робочих місць і усунення корінних причин міграції. Він також буде сприяти реалізації Паризької угоди про зміну клімату", - йдеться у заяві.
Початковий бюджет фонду становить EUR3,35 млрд, загальний обсяг його інвестицій може сягати EUR44 млрд.
EFSD буде отримувати пропозиції від фінансових установ і державних або приватних інвесторів і надаватиме широкий спектр фінансової підтримки прийнятним інвестиціям. Фонд надаватиме гарантії, а також використовуватиме спеціальні механізми для стимулювання приватних інвестицій у найбільш вразливі держави або порушені конфліктами райони.
Тепер для запуску фонду необхідне офіційне рішення Європарламенту і Ради ЄС.