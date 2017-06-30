Порошенко виступає за остаточне ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Верховна Рада має прийняти зміни до Конституції щодо децентралізації, коли для цього будуть створені відповідні умови

"Коли для цього будуть створені належні умови - ще раз наголошую - ми маємо завершити внесення змін до Конституції про децентралізацію для того, щоб закріпити нову модель місцевого самоврядування на рівні Основного закону", - сказав П.Порошенко на церемонії з нагоди 25-річчя Асоціації міст України в п'ятницю в Києві.