Луценко: Щодо депутата Новинського може бути нове подання до ВР - стосовно економічних злочинів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що стосовно народного депутату з фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського може бути подано нове подання до Верховної Ради.

"Досудове слідство щодо народного депутата Новинського триває. Зараз ми аналізуємо інші його дії, які, ймовірно, приведуть нас до другого звернення до Верховної Ради, яке буде пов'язане з економічними злочинами", - сказав Ю.Луценко на засіданні регламентного комітету парламенту в понеділок, відповідаючи на запитання, чому після дачі Радою дозволу на зняття з В.Новинського недоторканності йому досі не оголошено підозру.

Як повідомлялося, Генпрокуратура України підозрює В.Новинського в пособництві незаконному позбавленню волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), організованому злочинного групою в складі екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка, а також у спільних діях щодо перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу.

8 грудня 2016 року Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності В.Новинського. Таким чином, парламент частково зняв недоторканність з В.Новинського, підтримавши подання генпрокурора, дозволивши залучити його до кримінальної відповідальності. Однак правоохоронці не зможуть затримати В.Новинського, до нього також не зможе бути застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, оскільки на це має бути відповідний дозвіл Верховної Ради.

15 лютого 2017 року генеральний прокурор України Ю.Луценко заявив, що Генпрокуратура найближчим часом повідомить про підозру народного депутата В.Новинського і справа буде передана до суду. "Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнійшого Володимира, розслідували цю справу, це затягнуло загальний перебіг справи. Найближчим часом ми плануємо оголосити підозру пану Новинському і передати справу до суду. Думаю, що йдеться про кілька місяців (судового розгляду - ІФ) ", - сказав генпрокурор.