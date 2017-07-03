У НАТО стурбовані можливим впливом на Україну російсько-білоруського навчання "Захід-2017"

Проведення російсько-білоруського навчання "Захід-2017" викликає стурбованість на Заході, оскільки воно може вплинути на ситуацію в Україні, заявляє керівник відділу оборонних можливостей директорату оборонної політики НАТО Ендрю Бадда.

"Кавказ-2012" (командно-штабні навчання Південного військового округу, які відбувалися 17-23 вересня 2012 року у Збройних силах Росії) допоміг росіянам захопити частину території Грузії, тому навчання "Захід-2017" викликають стурбованість на Заході, оскільки це може серйозно вплинути на ситуацію щодо України", - сказав Е.Бадда під час семінару Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні та Чорноморському регіоні" в Києві в понеділок.

Він зазначив, що навчання "Захід-2017" передбачають "серйозні масштабні переміщення сил залізницею" та інші заходи, які не можуть не викликати побоювань.