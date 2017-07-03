Генпрокуратура поверне подання на Дейдея до ВР

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідство має намір допитати Ігоря Лінчевського з використанням поліграфа і повернути подання про зняття недоторканності з народного депутата фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея до Верховної Ради.

"Що далі зробимо ми? Думаю, що з великою ймовірністю ми продовжимо допитувати позикодавця, який дав згоду на проходження детектора брехні й одразу після цього подання повернеться до Верховної Ради. Інших дій ми робити не в силах, доки депутат залишається недоторканним", - повідомив генпрокурор журналістам у Києві в понеділок.

Ю.Луценко наголосив, що проведення інших слідчих дій було заблоковане сьогоднішнім рішенням регламентного комітету парламенту, який визнав необґрунтованим подання генпрокуратури на зняття недоторканності з нардепа Дейдея.

"Аналіз фактів і доказів є виключно компетенцією суду у будь-якій демократичній країні, Комітет Верховної Ради не може підміняти суд і навіть слідство і Верховна Рада", - додав генпрокурор.