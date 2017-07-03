Політика

16:15 03.07.2017

Луценко заявляє про небезпеку узурпації регламентним комітетом Ради права розгляду подання генпрокурора

Якщо регламентний комітет Верховної Ради надалі повертатиме подання щодо зняття депутатської недоторканості до Генеральної прокуратури України, то це означатиме узурпацію комітетом права розгляду подань у Верховній Раді, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Мені здається, що якщо і на наступних розглядах буде застосовано тактику відправлення справи назад (мається на увазі подання - ІФ), вони висловлюються за чи проти, це означатиме узурпацію комітетом права розгляду подання генерального прокурора у Верховній Раді", - сказав Ю.Луценко журналістам після засідання комітету.

"Звичайно, це не кримінальне обвинувачення, але це серйозна політична проблема, яку треба вирішити, можливо, вибором повноцінного глави регламентного комітету, якого наразі немає. Можливо, використовуючи інші важелі. Але процес не може стояти лише тому, що група людей не хоче, не допускає розгляду по суті (подання - ІФ) на сесії Верховної Ради", - додав Ю.Луценко.

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