Політика

17:23 03.07.2017

Парубій: Партнери з країн НАТО готові до союзу з Україною

Партнери України з країн-членів Північноатлантичного альянсу готові до союзу з Україною і на ділі продемонстрували це наданою останніми роками допомогою в різних сферах, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Чи готові наші партнери до союзу з Україною? Події останніх років підтверджують - так. І це не голослівні заяви - це надана гуманітарна, передусім медична допомога Майдану, це сприяння нашим реформам і крокам для перебудови країни, це найважливіша допомога нашій армії на передовій, а також наше спільне навчання в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон - ІФ) і спільна участь у миротворчих місіях і місіях безпеки", - заявив А.Парубій під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО в Києві в понеділок.

А.Парубій наголосив, що "вступ України до НАТО є стратегічною метою Української держави та української нації".

За його словами, це - "вистраждана мета".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГПУ поверне подання на Дейдея до ВР

Луценко: Регламентний комітет Ради повернув подання на Дейдея до Генпрокуратури умисно

Регламентний комітет ВР визнав необґрунтованим подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з нардепа Дейдея

Україна може ініціювати спрощення візового режиму з Великобританією

Україна потребує летальної зброї для зменшення військових і цивільних втрат у конфлікті з РФ

ОСТАННЄ

Подання на Дейдея або винесуть на розгляд ВР, або повернуть генпрокуророві на розсуд спікера, - Пинзеник

Луценко заявляє про небезпеку узурпації регламентним комітетом Ради права розгляду подання генпрокурора

У НАТО стурбовані можливим впливом на Україну російсько-білоруського навчання "Захід-2017"

Луценко: Щодо депутата Новинського може бути нове подання до ВР - стосовно економічних злочинів

Єнін: Завдання Генпрокуратури у справі Марківа - забезпечити захист його законних інтересів в італійському суді

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить обувь на price.ua
РЕКЛАМА