Парубій: Партнери з країн НАТО готові до союзу з Україною

Партнери України з країн-членів Північноатлантичного альянсу готові до союзу з Україною і на ділі продемонстрували це наданою останніми роками допомогою в різних сферах, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Чи готові наші партнери до союзу з Україною? Події останніх років підтверджують - так. І це не голослівні заяви - це надана гуманітарна, передусім медична допомога Майдану, це сприяння нашим реформам і крокам для перебудови країни, це найважливіша допомога нашій армії на передовій, а також наше спільне навчання в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон - ІФ) і спільна участь у миротворчих місіях і місіях безпеки", - заявив А.Парубій під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО в Києві в понеділок.

А.Парубій наголосив, що "вступ України до НАТО є стратегічною метою Української держави та української нації".

За його словами, це - "вистраждана мета".