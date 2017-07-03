Україна провела вражаючі реформи, але потребує допомоги Заходу

Глава парламентської асамблеї НАТО Паоло Алли закликає західні країни приділяти особливу увагу питанню допомоги Україні.

"Я закликаю своїх колег на Заході не відмовлятися від України. Тому що відносно легко було підтримати Україну після Майдану, в атмосфері революційного ентузіазму і високих очікувань. Але зараз увага до України знизилася. Саме тоді, коли Україна потребує нашої допомоги як ніколи раніше", - заявив П.Аллі у понеділок у Києві, виступаючи на урочистому засіданні в парламенті, присвяченому 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Він відзначив масштабність реформ в Україні? і в цьому контексті нагадав про створення НАБУ, реформування судової системи, запровадження е-декларування, децентралізацію влади, диверсифікацію джерел енергії, а також реформу у сфері медицини.

"Імплементація належного законодавства вимагає уваги і до інших сфер життя: і до боротьби з корупцією, і до приватизації державних підприємств. Але загалом реформи вражаючі, особливо в контексті продовження військових дій на сході України і окупації Криму", - сказав П.Аллі.