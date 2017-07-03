Порошенко сподівається на посилення і розширення санкцій США проти РФ - зустріч із делегацією американських конгресменів

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, під якої сторони обговорили посилення інвестиційної і торговельно-економічної співпраці між країнами, допомогу в зміцненні обороноздатності України і санкції проти Російської Федерації.

"П.Порошенко висловив сподівання, що Палата представників США підтримає нещодавню законодавчу ініціативу Сенату США, яка, зокрема передбачає посилення і розширення санкцій проти Росії", - повідомляє в понеділок прес-служба глави Української держави.

У цьому контексті обговорювалися також питання зміцнення обороноздатності України, передбачення відповідного фінансування для допомоги нашій державі у сфері безпеки у бюджеті США, а також посилення інвестиційної і торговельно-економічної співпраці.

П.Порошенко повідомив конгресменів про ситуацію на Донбасі і продовження постійних порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків.

"У зв'язку з цим було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій стосовно РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема й Криму", - зазначається в повідомленні.

Американська сторона високо оцінила результати візиту президента України до Вашингтона 20-21 червня цього року.

В оприлюдненій інформації зазначається, що до складу двопартійної делегації "увійшли члени Палати представників Конгресу Дж.Денхем, М.Бост, Б.Вестермен, Р.Девіс, М.ДеСолньєр, М.Капуано, К.Кубело, Д. ЛаМалфа, Б.Фарентхольд і Р.Адерхолт".