Політика

09:33 04.07.2017

Законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд і Кабмін візьме участь у його розробці свого часу.

"Насправді цей документ не надходив до уряду, і мені його складно коментувати, я знаю, що ці дискусії точаться, ми обов'язково на певному етапі візьмемо участь у цьому", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

Прем'єр зазначив, що Кабмін раніше ухвалив стратегію щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вважає, що його має бути покладено в основу законопроекту.

За його словами, все те, що стосується сходу України, є прерогативою президента і Ради національної безпеки і оборони, оскільки там проводиться антитерористична операція.

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