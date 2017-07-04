РНБО України може розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу наступного тижня

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де розглянуть повний текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу, може відбутися вже наступного тижня, прогнозує перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"За моєю інформацією, наступного тижня може відбутися Рада нацбезпеки і оборони, де має бути розглянуто вже повний текст закону. Ми також його продискутуємо на нашій неформальній мінській платформі в парламенті", - сказала І.Геращенко журналістам у Києві у вівторок.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, чи може цей законопроект бути розглянутий Верховною Радою найближчим часом, перший віце-спікер парламенту відповіла: "Коли автор подасть цей законопроект, тоді Верховна Рада ухвалюватиме рішення, коли його розглядати".

Як повідомлялося, 13 червня секретар РНБО О.Турчинов заявив, що в Україні треба завершити антитерористичну операцію та перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "лише посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території".

14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням триває розробка проекту закону щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти та народні депутати. Законопроект ґрунтується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Як повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, законопроект "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" буде винесено на засідання РНБО.

І.Геращенко також заявила, що Київ не має наміру обговорювати цей законопроект на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську, "тому що це суверенне право України - вдосконалювати своє законодавство для відновлення суверенітету і територіальної цілісності"

Секретар РНБО О.Турчинов зазначив, що РНБО найближчим часом розгляне цей законопроект для подальшої передачі його до Верховної Ради. "Закон готовий. Зараз експерти з питань безпеки і правознавці опрацьовують окремі його деталі, і найближчим часом, ви знаєте, що президент вже повернувся з дуже важливого закордонного відрядження, у нас буде проведено РНБО, і після схвалення цього законопроекту президент направить його до Верховної Ради", - сказав О.Турчинов 23 червня в Харкові.

Секретар РНБО України також висловив сподівання на ухвалення Верховною Радою цієї законодавчої ініціативи ще на поточній сесії.

27 червня голова ВР Андрій Парубій наголосив, що проект закону про реінтеграцію окупованих районів Донбасу може бути розглянутий у парламенті наступного пленарного тижня, якщо відповідну концепцію буде викладено у формі законопроекту і подано до парламенту.

Згідно з календарним планом ВР, останнє пленарне засідання поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться 14 липня.