Україні потрібне законодавство про формування оборонного бюджету за американським зразком - Є.Соболєв

Керівник Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв висловлюється за ухвалення нового прозорого законодавства про формування оборонного бюджету України для виключення під час закупівель Міноборони можливої корупційної складової.

"Нам просто потрібне нове законодавство про оборонний бюджет. Зараз оборонний бюджет формується і використовується, як у Радянському Союзі, - все засекречено, ні про що дізнатися неможливо, що є чудовою нагодою для корупції", - сказав Є.Соболєв після комітетських слухань про можливі корупційні ризики під час забезпечення потреб Збройних сил України сучасними засобами зв'язку в Києві у вівторок.

На думку голови комітету, формувати оборонний бюджет України необхідно на зразок США, де всю інформацію про кошти та закупівлі можна отримати з сайта профільного відомства. За словами, Є.Соболєва, лише за рахунок прозорості та відкритості можна знищити корупцію у зазначеній сфері.

Він розповів, що під час слухань, які відбулися в закритому режимі, досягнуто домовленості з представниками ЗСУ, що після випробувань засобів зв'язку у бойових умовах буде зроблено експертний аналіз.

"Ми домовилися, що зараз радіостанції двох виробників, - і ізраїльського, і турецького, - мають потрапити до військ, де в бойових умовах використовуватимуться солдатами. За результатами випробувань буде зроблено аналіз, експертизу", - сказав Є.Соболєв.

Водночас, за словами парламентаря, представники ЗСУ погодилися, що американські радіостанції якісніші, ніж турецькі та ізраїльські, які мають намір закуповувати для української армії.

"Самі військові керівники визнають, що найкращими (радіостанціями - ІФ) є американські радіостанції Harris. Вони мають найвищий ступінь якості та захисту. Головне, що за їхнім виробництвом стоїть найпотужніша держава світу, яка ніколи не передасть ці технології Росії і переслідуватиме кожного, хто зможе передати, чого не можемо ми гарантувати, закуповуючи обладнання або у турок, або у ізраїльтян", - зазначив Є.Соболєв.

Він також припустив, що відповідне американське обладнання для української армії не закуповується тому, що його виробники не беруть участі в корупційних схемах. "Біда в тому, що Harris не дає хабарів. Я думаю, що в цьому причина, чому ці радіостанції не закуповують", - висловив думку Є.Соболєв.

Як повідомлялося, за підсумками засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, що відбулося в травні 2017 року, начальник військ зв'язку ЗСУ В.Рапко заявив журналістам: "Ніша незаповнена, багато виробників радіостанцій нині конкурують між собою, але, на думку фахівців Головного управління зв'язку Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної служби спецзв'язку і захисту інформації, найбільш відповідними, на сьогодні, є засоби спеціального зв'язку турецької фірми Aselsan".

"Якщо рішення буде ухвалено, то до кінця цього року радіостанції будуть в Україні, і за зиму ми їх змонтуємо", - сказав він, уточнивши, що в планах військового відомства закупівля до кінця 2017 року для ЗСУ 600 станцій УКХ-діапазону загальною вартістю 0,5 млрд грн.