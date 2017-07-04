Політика

15:18 04.07.2017

У ЄС наполягають на необхідності швидкого реформування СБУ

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що Службу безпеки України необхідно реформувати, щоб її припинили використовувати в політичних цілях.

"Реформа органів безпеки, зокрема, СБУ - ця реформа украй важлива і її необхідно провести якнайшвидше, для того, щоб СБУ зосередилася на роботі з тероризмом і контррозвідці і її припинили використовувати в політичних цілях", - сказав він під час конференції у вівторок у Києві.

Х.Мінгареллі також відзначив необхідність реформування судової системи України, зокрема створення антикорупційного суду, " проте прогресу в цьому питанні наразі немає".

Крім того, посол відзначив необхідність реформи охорони здоров'я і освіти.

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