В Україні все ще є група олігархів, які намагаються протистояти реформам - Мінгареллі

В Україні все ще існує група олігархів, які намагаються протистояти процесу реформ, заявляє глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Влада олігархів не може бути сильнішою, ніж три роки тому, однак вони щодня протистоять процесу реформ. Вони намагаються його підірвати в усіх секторах. Кожного разу, коли приймаються реформаторські рішення, через кілька тижнів є спроба ці реформи вихолостити", - сказав він під час конференції у вівторок у Києві.

Водночас дипломат наголосив, що випадки протистояння змінам в України не поодинокі. "Щодня ми бачимо боротьбу між реформаторами у владі, в громадянському суспільстві та тими, хто намагається будь-якими способами зберегти свій статус-кво. І ця боротьба ще не завершилась", - наголосив Х.Мінгареллі.

За його словами, необхідно, щоб ті, "хто у минулому крав", були покарані через чесний судовий процес", щоб українське суспільство підтримало реформи і "повірило у справедливість".