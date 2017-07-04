Україні потрібно створити сильну судову систему, щоб залучити інвестиції - посол Гоф

Українська влада повинна продовжувати процес боротьби з корупцією і побудувати сильну судову систему для залучення інвестицій в країну, вважає посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф.

"Я можу сказати, що Сполучене Королівство продовжуватиме торгівлю з Україною - ми хочемо налагодити торгові та інвестиційні відносини. І найкраще, що ми можемо зробити зараз, щоб підтримати це, - створити сильні інститути, зокрема судову систему, і боротися з корупцією, оскільки найбільшою перешкодою для британських інвесторів, які приходять в Україну або торгують з Україною, є те, що вони турбуються, що не буде забезпечено справедливий судовий розгляд, оскільки судова система слабка", - заявила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, корупція також є проблемою. "Інвестори з'являться, якщо вони побачать прозорий і чесний процес і рівність усіх перед законом", - підкреслила посол.

Дж.Гоф наголосила на необхідності продовження реформ і для подальшого надання Україні міжнародної підтримки.

"Продовження реформ і боротьба з корупцією - життєво важливі не тільки щодо подальшої міжнародної підтримки, а й для людей, які три роки тому вийшли на Майдан, щоб вимагати змін у цій країні", - додала посол.