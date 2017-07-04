Політика

18:37 04.07.2017

І.Геращенко заявляє про необхідність демілітаризації Криму та Донбасу й допуск туди спостерігачів

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про необхідність допуску офіційних наглядових і моніторингових місій на окуповані території Криму та Донбасу, повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

"Завдання української влади й громадянського суспільства - на всіх міжнародних майданчиках порушувати питання про необхідність тиску на РФ з метою допуску офіційних наглядових і моніторингових місій на окуповані Крим і Донбас", - сказала І.Геращенко на міжнародній конференції "Мілітаризація окупованих територій: фактор дестабілізації євроатлантичного регіону і механізм геополітичного впливу" у вівторок.

Вона вказала на закритість окупованих територій. "Жодній країні, жодній людині достеменно не відомо, що саме діється на цих територіях. Зокрема, що там відбувається в контексті порушення прав людини, яка кількість військової техніки, найманців і т.д. у Криму та на Донбасі", - підкреслила перший віце-спікер.

За словами І.Геращенко, з представниками ОБСЄ постійно ведуть "непрості дискусії" на тему, чому міжнародна спостережна місія не може створити постійні центри поблизу неконтрольованих ділянок україно-російського кордону, що аргументується саме тим, що через цей кордон перевозиться російська військова техніка.

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