Турчинов обговорив із Мінгареллі співпрацю в протидії кіберзагрозам

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив із головою представництва Європейського Союзу в Україні Хьюгом Мінгареллі останню кібератаку на інформаційні ресурси України та питання співпраці України та ЄС в протидії кіберзагрозам, повідомляється на офіційному сайті РНБО в середу.

"Співпраця в цьому питанні для нас надзвичайно актуальна, тому що кібернетична війна є однією з небезпечних складових гібридної агресії РФ проти нашої держави", - сказав О.Турчинов, додавши, що остання атака була найпотужнішою та спрямованою проти інформаційних ресурсів державних структур, банківського сектора, суб'єктів критичної інфраструктури та суб'єктів економічного поля України.

Під час зустрічі О.Турчинов та Х.Мінгареллі обговорили також питання реформування сектора безпеки та оборони України.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинення їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою подібною кібератакою в Україні.