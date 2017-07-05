Турчинов і Мінгареллі обговорили підготовлені апаратом РНБО законопроекти про деокупацію території Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Х'югом Мінгареллі обговорив низку актуальних питань, зокрема й підготовлені Апаратом РНБО проекти законів про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей.

"Співрозмовники обговорили також особливості проектів законів про Національну безпеку України "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", підготовлені Апаратом РНБО", - повідомляє в середу прес-служба РНБО України.

О.Турчинов зазначив, що, незважаючи на гібридну війну, яку веде проти України Російська Федерація, "ми не зупиняємо процесу зміцнення нашої обороноздатності і реформування сектора безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО".

Х.Мінгареллі наголосив, що для ЄС є принциповим питання підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 13 червня секретар РНБО О.Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "лише посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території ".

14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням триває розробка проекту закону щодо реінтеграції Донбасу, що передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що законопроект "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" буде винесено на засідання РНБО.

І.Геращенко також заявила, що Київ не має наміру обговорювати цей законопроект на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську, "тому що це суверенне право України - удосконалювати своє законодавство для відновлення суверенітету і територіальної цілісності".

Секретар РНБО минулого тижня зазначив, що РНБО найближчим часом розгляне цей законопроект для подальшого передання його до Верховної Ради. "Закон готовий. Зараз експерти з питань безпеки та правознавці відпрацьовують окремі його деталі, і найближчим часом, ви знаєте, що президент вже повернувся з дуже важливою закордонного відрядження, у нас буде проведено РНБО і після схвалення цього законопроекту президент передасть його до Верховної Ради", - сказав О.Турчинов 23 червня в Харкові.

Також О.Турчинов висловив сподівання на ухвалення Верховною Радою цієї законодавчої ініціативи ще поточної сесії.

27 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що проект закону про реінтеграцію окупованих районів Донбасу може бути розглянутий у Верховній Раді України наступного пленарного тижня, якщо відповідна концепція буде викладена у формі законопроекту та подана до парламенту.

4 липня І.Геращенко спрогнозувала, що засідання РНБО, на якому буде розглянуто повний текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу, може відбутися вже наступного тижня. "За моєю інформацією, наступного тижня може відбутися Рада нацбезпеки і оборони, де має бути розглянутий вже повний текст закону. Ми також його продискутуємо на нашій неформальній мінській платформі в парламенті", - сказала вона.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, чи може цей законопроект бути розглянутий Верховною Радою найближчим часом, перший віце-спікер парламенту відповіла: "Коли автор подасть цей законопроект, тоді Верховна Рада прийматиме рішення, коли його розглядати".

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останнє пленарне засідання поточної 6-та 8-ї сесії VIII скликання відбудеться 14 липня.