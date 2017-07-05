Політика

18:43 05.07.2017

Гройсман обговорив з Мей у Лондоні питання безпеки і оборони, політичної та економічної співпраці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Лондоні питання, що стосуються безпеки і оборони, а також політичного і економічного співробітництва.

"Ми обговорили весь спектр питань, починаючи від безпеки і оборони та політичного співробітництва і підтримки реформ в країні, а також поглиблення нашої економічної співпраці", - сказав прем'єр журналістам після зустрічі з Т.Мей в Лондоні в середу.

Він підкреслив, що Велика Британія для України є важливим стратегічним партнером, який ніколи не зраджував своїй позиції і завжди підтримував Україну.

"І зараз ми можемо підкреслити, що є абсолютно чітка позиція щодо підтримки нашої територіальної цілісності, щодо засудження російської агресії, підтримки політики санкцій до агресора", - сказав В.Гройсман.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Турчинов і Мінгареллі обговорили підготовлені апаратом РНБО законопроекти про деокупацію території Донбасу

Комітет Ради не підтримав зняття недоторканності з Лозового

В Україні все ще є група олігархів, які намагаються протистояти реформам - Мінгареллі

Гройсман під час візиту до Лондона 5-7 липня зустрінеться з Терезою Мей

У ЄС наполягають на необхідності швидкого реформування СБУ

ОСТАННЄ

Гройсман про співпрацю з МВФ: Ми рухаємося в нормальному графіку

Гройсман підтримує закон про підвищення мит на вивезення металобрухту

Турчинов обговорив із Мінгареллі співпрацю в протидії кіберзагрозам

Регламентний комітет ВР не відхиляв подань на Дейдея та Довгого, а передав їх спікеру з висновками, - Луценко

У партії "Наш край" закликають Луценка розслідувати діяльність Сєвєродонецької міськради

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5655.html
РЕКЛАМА