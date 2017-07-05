Гройсман обговорив з Мей у Лондоні питання безпеки і оборони, політичної та економічної співпраці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Лондоні питання, що стосуються безпеки і оборони, а також політичного і економічного співробітництва.

"Ми обговорили весь спектр питань, починаючи від безпеки і оборони та політичного співробітництва і підтримки реформ в країні, а також поглиблення нашої економічної співпраці", - сказав прем'єр журналістам після зустрічі з Т.Мей в Лондоні в середу.

Він підкреслив, що Велика Британія для України є важливим стратегічним партнером, який ніколи не зраджував своїй позиції і завжди підтримував Україну.

"І зараз ми можемо підкреслити, що є абсолютно чітка позиція щодо підтримки нашої територіальної цілісності, щодо засудження російської агресії, підтримки політики санкцій до агресора", - сказав В.Гройсман.