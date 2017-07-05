Політика

18:44 05.07.2017

Гройсман підтримує закон про підвищення мит на вивезення металобрухту

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує закон про підвищення мит на вивезення металобрухту.

"Закон ухвалено. Я висловлював свою позицію з цього приводу і уряд: в умовах військової агресії Україні потрібен метал для забезпечення нашої обороноздатності", - сказав прем'єр журналістам після зустрічі з прем'єром Великобританії Терезою Мей в Лондоні в середу, відповідаючи на питання, чи буде уряд просити президента України підписати закон про збільшення мит на металобрухт.

Як повідомлялося, 8 червня 2017 року Верховна Рада пролонгувала дію підвищеного вивізного мита на брухт чорних металів у розмірі EUR30/тонна ще на два роки. За відповідний законопроект №6382 проголосували 260 депутатів.

12 червня цей закон був спрямований на підпис президенту України.

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