У Вашингтоні немає намірів і бажання працювати ексклюзивно з РФ щодо врегулювання конфлікту в Україні

Врегулювання конфлікту в Україні не є винятковим питанням російсько-американських відносин, Вашингтон має намір працювати для досягнення цієї мети в багатосторонньому форматі, заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

"Безумовно, немає наміру чи бажання працювати ексклюзивно з Росією. Врегулювання в Україні - це багатостороннє питання", - сказав він у середу на брифінгу напередодні візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Києва 9 липня.

Високопоставлений дипломат підтвердив, що США підтримують Мінські угоди і роботу в Нормандські форматі із реалізації цих угод. "Ми продовжимо працювати з усіма залученими сторонами", - наголосив він.