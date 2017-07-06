Політика

09:58 06.07.2017

У Вашингтоні немає намірів і бажання працювати ексклюзивно з РФ щодо врегулювання конфлікту в Україні

Врегулювання конфлікту в Україні не є винятковим питанням російсько-американських відносин, Вашингтон має намір працювати для досягнення цієї мети в багатосторонньому форматі, заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

"Безумовно, немає наміру чи бажання працювати ексклюзивно з Росією. Врегулювання в Україні - це багатостороннє питання", - сказав він у середу на брифінгу напередодні візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Києва 9 липня.

Високопоставлений дипломат підтвердив, що США підтримують Мінські угоди і роботу в Нормандські форматі із реалізації цих угод. "Ми продовжимо працювати з усіма залученими сторонами", - наголосив він.

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