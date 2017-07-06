Вступ України до НАТО визначено одним із головних факторів держполітики

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України", згідно з яким відновлюється курс України на членство в НАТО.

За інформацією прес-служби глави держави, відтепер Україна активізує роботу за усім комплексом реформ для досягнення стандартів Альянсу.

"Одним з пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні.

8 червня 2017 року Верховна Рада визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики. Відповідний законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України підтримали 276 народних депутатів. Закон передбачає внесення змін до законів про засади внутрішньої і зовнішньої політики, ухвалений 1 липня 2010 року, і до закону про засади національної безпеки України, ухвалений 19 червня 2003 року.

В Альянсі взяли до відома відповідне рішення українського парламенту.