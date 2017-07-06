США вивчають можливості підтримки "Нормандського формату"

США вивчають можливості для роботи з підтримки переговорного процесу у "Нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Україна, Росія), повідомив представник Державного департаменту США під час брифінгу.

"Існує широка підтримка серед чотирьох країн щодо участі США, і наразі ми розглядаємо питання про те, як найкраще підтримувати "Нормандський формат" і переговори в Мінську", - йдеться в стенограмі брифінгу з нагоди візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Україні і Туреччину на сайті Держдепартаменту.

Він також уточнив, що всі країни-члени "Нормандського формату" виступили за залучення США до переговорного процесу.

"Щодо українського питання я б сказав, що всі члени "Нормандського формату": Франція, Німеччина, Україна і Росія - висловили бажання бачити США як колегу, з яким вони можуть працювати на переговорах. Не як члена "Нормандського формату", але як важливу підтримку цього формату і посередника між країнами, коли вони ведуть переговори про реалізацію Мінських угод", - розповів представник Держдепу.

Як повідомлялося, держсекретар США Рекс Тіллерсон перебуватиме з візитом в Україні 9 липня.