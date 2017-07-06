Канада вбачає великі можливості розвитку двосторонніх відносин з Україною

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що Канада пишається можливістю підтримувати Україну і бачить великі можливості для розвитку двосторонніх відносин.

"У Канаді ми бачимо наші відносини з Україною не як політичне ставлення якоїсь партії, а як відношення нашої країни до вашої країни. Ми раді бачити успіхи України і ми горді, що можемо підтримувати Україну", - сказала вона на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у четвер у Лондоні.

Вона додала, що бачить значні перспективи розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, в економіці.

Прем'єр-міністр України подякував Канаді за підтримку.

Як повідомлялося, угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою почне працювати з 1 серпня 2017 року.

За інформацією посольства України в Канаді, документ з 1 серпня скасує 98% тарифів на експортовані до Канади українські товари, для канадських товарів одразу буде скасовано 72% тарифів, а протягом семи років безмитний експорт виросте до 98%. Крім того, взаємно відкриваються ринки державних закупівель. Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

Угоду було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.