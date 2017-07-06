В Єврокомісії зазначають, що Мінський процес просувається дуже повільно, а ситуація на Донбасі залишається напруженою

Заступник голови Європейської Комісії з фінансової стабільності та фінансових послуг Валдіс Домбровскіс констатує, що ситуація з безпекою на сході України залишається напруженою, а Мінський процес просувається дуже повільно.

"Сьогоднішня ситуація з безпекою в Україні залишається напруженою і прогрес у Мінському процесі дуже повільний. Якщо не буде залучення сторін, то бажаних результатів не буде", - сказав він на Конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

За словами В.Домбровскіса, продовження санкцій проти Росії прив'язано до виконання Мінських домовленостей.