Політика

14:22 06.07.2017

Єврокомісія має намір виділити Україні EUR200 млн грантів у 2017 році

Заступник голови Європейської комісії з фінансової стабільності і фінансових послуг Валдіс Домбровскіс повідомив, що Єврокомісія має намір виділити Україні в 2017 році EUR200 млн у вигляді грантів.

"У цьому році Європейська комісія прийме рішення щодо нових програм на суму близько EUR200 млн у грантах", - сказав він під час Конференції з питань реформ у Україні в четвер у Лондоні.

За словами В.Домбровскіса, ЄС раніше ухвалила рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі EUR3,4 млрд, з яких EUR2,8 млрд вже виділені.

Також він зазначив, що Україна має значні успіхи в досягненні макроекономічної стабільності.

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