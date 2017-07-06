Політика

14:23 06.07.2017

Суд оштрафував нардепа Різаненка за водіння в нетверезому вигляді

Деснянський районний суд Києва оштрафував народного депутата фракції "Блок Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння в стані алкогольного сп'яніння на суму 10 тис грн і позбавив права кермувати транспортними засобами строком на рік.

Як повідомляє депутат Київської обласної ради Олег Кіщук, відповідне рішення суд ухвалив у четвер. "Як встановлено судом, депутат Різаненко перебував у нетверезому стані за кермом і намагався уникнути відповідальності", - повідомив він.

За словами О.Кіщука, П.Різаненко сам підтвердив факт вживання алкоголю. У суді також зазначили, що показання алкотестера були високими.

У свою чергу, П.Різаненко висловив задоволення таким рішенням суду. "Закон - один для всіх... Радує, що нарешті поліцейські та судді не поділяють порушників на "звичайних" громадян і "привілейованих осіб". Це для тих, хто вважає, що в країні нічого не змінилося. Невідворотність покарання в дії", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

При цьому П.Різаненко уточнив, що за рішенням Деснянського суду був позбавлений права кермування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 тис 200 грн "за водіння автомобіля з показником 0.27 проміле (за норми 0.2, похибка становить 0.05 проміле)".

П.Різаненка затримали співробітники патрульної поліції 28 травня ввечері, коли перебував за кермом позашляховика Porshe Cayenne.

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