Політика

15:23 06.07.2017

Трамп закликає Росію припинити "дестабілізувальну діяльність" в Україні

Президент США Дональд Трамп у четвер під час виступу в польській столиці закликав Росію покласти край втручанню у внутрішні справи України.

"Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізувальну активність в Україні і будь-де, і підтримку ворожих режимів, включаючи Сирію та Іран", - сказав він.

Крім того, президент США висловив бажання, щоб Росія "приєдналася до співтовариства відповідальних націй у боротьбі з нашими спільними ворогами і в захисті самої цивілізації".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Поляков заявляє про провокацію його помічників на одержання хабара

РНБО в понеділок розгляне законопроект про деокупацію Донбасу

Трамп вважає, що Росія дестабілізує ситуацію у Східній Європі

Україна перейняла від Туреччини головування у ПАЧЕС

Канада вбачає великі можливості розвитку двосторонніх відносин з Україною

ОСТАННЄ

Парубію спрямули 3 подання генпрокурора на зняття недоторканості з нардепа Полякова

Робота антикорупційних органів в Україні матиме сенс, коли винних засудять - Джонсон

Україні вдалося досягти прогресу в макроекономічній стабілізації та обороні - заступник глави МЗС Болгарії

Суд оштрафував нардепа Різаненка за водіння в нетверезому вигляді

Єврокомісія має намір виділити Україні EUR200 млн грантів у 2017 році

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Корпуса
РЕКЛАМА