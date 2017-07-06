Трамп закликає Росію припинити "дестабілізувальну діяльність" в Україні

Президент США Дональд Трамп у четвер під час виступу в польській столиці закликав Росію покласти край втручанню у внутрішні справи України.

"Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізувальну активність в Україні і будь-де, і підтримку ворожих режимів, включаючи Сирію та Іран", - сказав він.

Крім того, президент США висловив бажання, щоб Росія "приєдналася до співтовариства відповідальних націй у боротьбі з нашими спільними ворогами і в захисті самої цивілізації".