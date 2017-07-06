Політика

15:57 06.07.2017

Україні вдалося досягти прогресу в макроекономічній стабілізації та обороні - заступник глави МЗС Болгарії

Заступник міністра закордонних справ Болгарії Юрій Штерк вважає, що Україні вдалося досягти відчутного прогресу у сферах макроекономічної стабілізації та оборони.

"Ми раді спостерігати відчутний прогрес (України - ІФ) в цілій низці сфер, зокрема у сферах макроекономічної стабілізації, захисті та безпеці. При цьому ми не повинні забувати ті складнощі, в яких цього прогресу було досягнуто: незаконна анексія Криму і конфлікт на Сході, з усіма їхніми негативними впливами на українських громадян та економіку", - сказав заступник міністра під час конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

Він зазначив, що нещодавно український уряд презентував план реформ до 2020 року, який передбачає зростання ВВП у 4-5%.

"Якщо його буде реалізовано, то ми впевнені, що цей план матиме значний вплив на життя громадян", - додав Ю.Штерк.

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