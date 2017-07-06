За останні 3 роки Україна досягла дивовижного прогресу в реформах - Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон відзначив прогрес України в проведенні реформ за останні три роки, зокрема в питанні державних закупівель, декларуванні доходів державних службовців.

"Україна досягла за останні три роки дивовижного прогресу, більшого, ніж за попередні 23 роки, зокрема у сфері державних закупівель, декларуванні доходів державних службовців", - сказав британський міністр під час спільної з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом прес-конференції в Лондоні в четвер.

Б.Джонсон зазначив, що всі учасники Конференції з питань реформ в Україні, яка в четвер відбувається в Лондоні, погодилися з тим, що Україна ще багато має зробити, однак висловили упевненість в українському майбутньому.