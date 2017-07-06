А.Геращенко допускає, що ВР не ухвалить до канікул президентський законопроект щодо Верховного Суду

Народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт") допускає, що Верховна Рада не ухвалить до парламентських канікул зміни до Господарського і Цивільного процесуального кодексів, до Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів, згідно з якими Верховний Суд стане єдиною касаційною інстанцією в Україні (законопроект №6232).

"Що стосується в цілому ухвалення законодавства щодо процесуальних кодексів, винесення цього законопроекту на засідання у вівторок, 11 липня. Боюся, що якісно опрацювати всі 5 тис. правок, які були подані депутатами... навряд чи вдасться. І ми отримаємо, найімовірніше, документ, в якому не будуть враховані інтереси всіх депутатських груп і фракцій, тому, можливо, ми можемо не отримати голоси окремих депутатів", - сказав А.Геращенко під час експертного круглого столу в Українському інституті майбутнього в Києві в четвер.

За словами народного депутата, у такому разі буде час якісніше підготувати законопроект для розгляду на наступній сесії.

"Якщо не буде ухвалено рішення у вівторок, то його буде ухвалено у вересні", - зазначив А.Геращенко.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради України, народні депутати йдуть на канікули після 21 липня. З 11 по 14 липня у ВР - пленарний тиждень, з 17 по 21 липня - робота з виборцями.

Як повідомлялося, 20 червня 2017 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні президентський законопроект №6232 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів". За документ проголосували 253 народні депутати.

Згідно з пропонованими змінами, суд касаційної інстанції - Верховний Суд України - переглядає в касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій.

Окрему увагу в законопроекті, згідно з пояснювальною запискою, приділено забезпеченню діяльності Верховного Суду та створенню механізмів, які забезпечать єдність правозастосовної практики у рамках єдиного касаційного провадження.

Згідно з проектом закону, Верховний Суд буде розглядати справи в складі колегії з трьох або більшої непарної кількості суддів.

У законопроекті також зазначено, що колегія суддів може передати справу на розгляд палати, до якої входить ця колегія, або об'єднаної палати відповідного касаційного суду, або Великої палати Верховного Суду.

Проект закону передбачає впровадження "електронного суду", зокрема можливість здійснення всіх процесуальних дій засобами електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

Проект закону №6232 внесений президентом України Петром Порошенком і зареєстрований у парламенті 23 березня.