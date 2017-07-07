Політика

15:22 07.07.2017

Екс-постпред США в НАТО став спецпредставником щодо України

Держсекретар Рекс Тіллерсон призначив колишнього постпреда США при НАТО Курта Волкера (Kurt Volker) спеціальним представником щодо України.

К.Волкер координуватиме зусилля Державного департаменту із врегулювання конфлікту в Україні, повідомив представник держсекретаря США Роберт Хаммонд.

К.Волкер, 1962 р. н., фахівець у сфері міжнародних відносин, із 1986 р. працював аналітиком у ЦРУ, з 1988 - у Держдепі США. У 1998 р. він став першим секретарем американської місії в НАТО, в 2005 р. - заступником помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії; а в 2008-2009 рр. був постпредом США в НАТО. Останні роки працював у Міжнародному республіканському інституті Маккейна.

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