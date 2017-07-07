Політика

17:15 07.07.2017

Першого заступника глави МЗС призначено главою Місії України при НАТО

Президент України Петро Порошенко призначив главою Місії України при НАТО першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою Місії України при НАТО", - йдеться в указі глави держави від 7 липня.

Як повідомлялося, П.Порошенко в травні 2015 року звільнив із посади главу Місії України при НАТО Ігоря Долгова, після чого обов'язки керівника місії виконував Єгор Божок.

В.Пристайко, 1970 р. н., у 2000-2001 роках - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія). 2001-2002 рр. - головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента України. 2002-2006 рр. - радник із політичних питань, тимчасовий повірений (2003-2004, 2005-2006) у справах України в Канаді. 2007-2009 рр. - заступник директора департаменту НАТО.

У 2009-2012 роках - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. 2012-2014 - посол України в Канаді.

2014-2017 - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату.

У 2017 році став першим заступником міністра закордонних справ України.

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