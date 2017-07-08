Пєсков: потрібно готувати порядок денний чергової телефонної розмови в нормандському форматі

Лідери Росії, Франції та Німеччини в ході спілкування на полях саміту "двадцятки" в Гамбурзі погодилися з необхідністю проведення чергової телефонної розмови в "нормандському" форматі, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Є розуміння, що потрібно готувати порядок денний чергової телефонної розмови в нормандському форматі", - сказав він журналістам в суботу.

Як зазначив Д.Пєсков, "є розуміння, що потрібно вжити дієвих заходів, які привели б до реального припинення вогню на лінії зіткнення, і забезпечити відведення важкого озброєння" на Донбасі.

"У цьому плані є повне порозуміння", - наголосив представник Кремля.

У "нормандський" формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Росія, Франція, Німеччина.

Д.Пєсков також зазначив, що президент РФ лаконічно, але вичерпно довів до своїх американського і французького колег Дональда Трампа і Еммануеля Макрона позицію РФ щодо України. "Президент як завжди лаконічно, але вичерпно довів до співрозмовників позицію Російської Федерації", - сказав він.