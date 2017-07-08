Політика

14:47 08.07.2017

Гройсман: Завдання України - відповідати стандартам НАТО

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що завданням України є відповідність стандартам НАТО.

"Яким був Крим до анексії і яким він став? До анексії це був курорт, на якому тимчасово розміщувалася військова база Російської Федерації, і в цьому році її флот мав вийти. Вони анексували Крим, а український курорт перетворили на найпотужнішу військову базу. А тепер дайте відповідь на запитання: кому загрожує ця військова база? Очевидно, що країнам НАТО", - сказав прем'єр в ефірі "Sky News".

В.Гройсман наголосив, що український Крим має знову стати частиною України.

"Ми підписали угоду про Асоціацію з ЄС і там є чіткий план нашої інтеграції. Щодо НАТО. Ми поглиблюємо наше співробітництво і наше завдання - відповідати всім стандартам НАТО. Свою зовнішню політику ми визначили і будемо йти цим шляхом", - наголосив прем'єр України.

Говорячи про ставлення України до Brexit, В.Гройсман зазначив, що Україна поважає рішення британського народу і висловив сподівання, що вихід Великої Британії з Європейського Союзу не призведе до роз'єднання Європи.

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