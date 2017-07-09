Гуманітарні проблеми України викликані агресією РФ – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що гуманітарні проблеми України викликані агресією РФ.

"У нас доволі високий рівень нашої взаємодії в гуманітарних питаннях, ми високо цінуємо гуманітарну допомогу. Можливо, нам необхідно порушити питання того, як збільшити розміри цієї допомоги або впровадити нові механізми вирішення проблем, які у нас виникають", - сказав В.Гройсман під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем (Antonio Guterres) у Києві в неділю.

Прем'єр наголосив, що наявні в Україні гуманітарні проблеми викликані неповагою РФ до міжнародного права і її агресією. "Ми з вами вирішуємо гуманітарні проблеми саме тому, що Росія вирішила не дотримуватися жодних правил, не поважати суверенітет і розв'язати війну проти демократичного світу, зокрема, проти України", - сказав глава українського уряду.

В.Гройсман нагадав, що через агресію РФ 1,7 млн жителів України стали вимушеними переселенцями.