ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Захід".

РФ виступила категорично проти ухвалення цієї резолюції, однак документ був прийнятий.

Тоді керівник російської делегації віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував проголосувати в цілому проти ухвалення Мінської декларації. Більшістю голосів його пропозицію було відхилено.

У резолюції "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України ПА ОБСЄ заявляє про свою "повну повагу суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Також у документі ПА ОБСЄ заявляє про "засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією і гібридної агресії Росії проти України на Донбасі".

Крім того, в резолюції ПА ОБСЄ "настійно закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за допомогою припливу бойовиків, коштів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням в окремих районах Донецької і Луганської областей України, які вчиняють терористичні акти в Україні".

У документі також міститься заклик до РФ "забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань".

РФ виступила категорично проти ухвалення цієї резолюції.

Ця резолюція увійде в підсумкову Мінську декларацію.