ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готовий допомогти їй у проведенні реформ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш (Antonio Guterres) заявляє, що ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готова допомогти в проведенні реформ.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку гуманітарних програм, щоб полегшити життя вимушеним переселенцям - ви згадали про 1,7 млн переселенців - а також тих, хто проживає поблизу лінії зіткнення і зони, де йдуть бойові дії, а також цілковиту підтримку уряду в питанні проведення реформ", - сказав А.Гуттериш під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві в неділю.

За словами генсека ООН, бої на території України все ще тривають, і ООН закликає до їх припинення в рамках останніх домовленостей.

Він також зазначив, що уважно стежив за Конференцією з питань реформ в Україні, яка відбулася в четвер в Лондоні, і заявляє про готовність ООН продовжувати допомогу Україні для реалізації амбітної програми реформ у державі.

А.Гутерриш додав, що як генсек ООН не має національності, але він португалець і має тісні зв'язки і глибоку повагу до українців, значна громада яких проживає в Португалії.