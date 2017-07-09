Політика

14:47 09.07.2017

Україна розраховує на допомогу США у рамках мінського і нормандського процесів щодо врегулювання на Донбасі

Україна розраховує на допомогу американських партнерів у рамках врегулювання ситуації на сході України, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Найбільше ми хочемо миру в Україні. Ми твердо дотримуємося взятих на себе зобов'язань щодо мінського процесу, розраховуємо на допомогу наших партнерів – США - в "нормандському форматі" і розраховуємо на тверезе розуміння цієї ситуації в Росії", - сказав П.Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Києві в неділю.

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Інтерфакс-Україна
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