Спецпредставник США щодо України залишається в Києві для координації подальшої співпраці

Спецпредставник США з українського врегулювання Курт Волкер залишиться в Україні на кілька днів для вирішення питань двостороннього співробітництва, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Я дуже вдячний, що після призначення, буквально через лічені години з вами у складі делегації Курт Волкер. Вітаємо його та дякуємо за ваше рішення, що він залишається з нами на кілька днів для того, щоб ми не підвішували питання, не затягували його, а одразу після кількох годин після призначення починали ефективну співпрацю", - сказав П.Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном в Києві в неділю.

Глава української держави висловив сподівання, що досвід К.Волкера в поєднанні з його рішучістю прискорить переговорний процес і дасть змогу розраховувати на імплементацію Мінських домовленостей з боку РФ.

Як повідомлялося, Р.Тіллерсон в п'ятницю, 7 липня, призначив колишнього посла США в НАТО К.Волкера спец представником в Україні, який координуватиме зусилля Держдепартаменту щодо врегулювання ситуації на сході України.