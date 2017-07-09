США розчаровані відсутністю прогресу в мінському процесі

Американська сторона констатує розчарування відсутністю прогресу в переговорному процесі з урегулювання ситуації на сході України, у зв'язку з чим призначили спецпредставника в Україні Курта Волкера, заявляє державний секретар США Рекс Тіллерсон (Rex Tillerson).

"Ми розчаровані відсутністю прогресу щодо мінських угод. Саме тому ми призначили спеціального представника для того, щоб звернути на це питання увагу. Тепер буде кому координувати цю діяльність з "нормандською четвіркою" і урядом Росії для того, щоб побачити, чи ми можемо прискорити прогрес", - сказав Р.Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенко в Києві в неділю.