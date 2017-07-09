Порошенко: найімовірніше, в липні відбудеться телефонна розмова в "нормандському форматі", після чого може відбутися саміт чотирьох лідерів

Саміт глав України, Франції, Німеччини і РФ може відбутися вже влітку цього року, після телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки", заявляє президент України Петро Порошенко.

"Після зустрічі і моїх телефонних переговорів в Берліні, Парижі, зустрічей в Гамбурзі, досягнута домовленість, що, найімовірніше, в липні місяці відбудеться телефонна розмова в нормандському форматі на рівні лідерів. І ми не виключаємо, що за результатами цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Поки що не визначено, де саме він проходитиме, але ми налаштовані на рішучу, прискорену, практичну, конкретну розмову як у телефонному форматі, так і на саміті вже цього літа", - сказав П.Порошенко під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Києві в неділю.